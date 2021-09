Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gros désaccord entre Romeyer et Caïazzo pour la vente du club ?

Publié le 23 septembre 2021 à 11h10 par A.M.

Alors que le projet de rachat porté par l'investisseur local Olivier Markarian plaît à Roland Romeyer, Bernard Caïazzo semble beaucoup moins chaud à cet idée.

La vente de l'ASSE entre dans une nouvelle phase. En effet, L'Equipe a révélé que KPMG, le cabinet d'audit mandaté par les Verts, a donné accès à la data room à deux projets de rachat. Un signal fort qui signifie que deux investisseurs sont assez solides pour reprendre le club. L'un des deux projets est celui porté par Olivier Markarian, un homme d'affaires de Valence (Drôme), qui a réussi à réunir un pool d'entrepreneurs locaux et bénéficie du soutien d'une solide structure financière luxembourgeoise. Toutefois, cela ne suffit pas à faire l'unanimité en interne.

Romeyer veut un projet local... pas Caïazzo