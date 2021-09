Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La vente du club s'accélère !

Publié le 23 septembre 2021 à 10h10 par A.M.

Annoncé depuis plusieurs mois, la vente de l'AS Saint-Etienne semble prendre une nouvelle tournure puisque le cabinet KPMG aurait validé deux projets de rachat.

Depuis plusieurs mois, la vente de l'ASSE semble stagner. Cependant, ces derniers jours, Roland Romeyer a relancé ce dossier. « On a annoncé au mois d’avril, les deux actionnaires, qu’on vendait le club pour un problème de succession et pour permettre au club de peut-être un jour rivaliser avec ceux qui sont très riches (…) On va y arriver, je souhaiterais que ça se fasse avant la fin de cette première partie de saison », confiait le président du Directoire des Verts. Toutefois, tout ce serait accéléré ces dernières heures.

Deux projets validés par KPMG