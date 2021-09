Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba, Guendouzi… Quelle est la meilleure recrue de l’été à l’OM ?

Publié le 23 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Tout au long de l’été, les recrues se sont multipliées à l’OM et leur apport est déjà énorme au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Quel est alors le meilleur renfort des Phocéens ?

Cet été, le réel départ du nouveau projet de Frank McCourt à l’OM a été donné. Alors que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli étaient aux commandes, cela a été très agité durant le mercato sous l’impulsion de ces deux hommes. En effet, pour permettre au club phocéen de retrouver les sommets, de pouvoir jouer sur tous les tableaux et satisfaire les demandes de Sampaoli, Longoria a frappé très fort. Avant le mercato, le président de l’OM avait tablé sur 11 recrues et il a tenu promesse en allant chercher Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Matteo Guendouzi, Luan Peres, William Saliba, Pau Lopez, Pol Lirola ou encore Amine Harit.

Un recrutement qui porte déjà ses fruits !

Le visage de l’OM a considérablement changé durant l’intersaison et malgré toutes ces recrues, le niveau affiché par l’équipe de Jorge Sampaoli est très élevée. Ces nouveaux joueurs n’auront pas mis longtemps avant de se faire une place sur la Canebière. Cela vaut notamment pour William Saliba et Luan Peres, les patrons de l’OM en défense. Au milieu, Matteo Guendouzi impressionne tout le monde de part son activité. Enfin, devant, le pari Konrad de la Fuente porte pour le moment ses fruits, tandis que Cengiz Ünder est l’un des meilleurs joueurs de l’OM depuis le début de la saison.



Alors, quelle est la meilleure recrue de l’été à l’OM ?