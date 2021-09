Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le danger est toujours présent pour Ousmane Dembélé !

Publié le 23 septembre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Intéressé par Ousmane Dembélé depuis plusieurs mois, Manchester United pourrait passer à l'action dans les prochains mois. Pour écarter cette menace, le FC Barcelone s'active pour lui faire signer un nouveau contrat.

Elu à la présidence du FC Barcelone il y a maintenant quelques mois, Joan Laporta se démène pour donner un second souffle à sa formation, fragilisée par de graves difficultés financières, mais aussi par le départ de Lionel Messi. Le dirigeant souhaite tourner la page. Et pour remettre le club à flot, Laporta compte sur ses jeunes, qui prennent de plus en plus de place dans le groupe de Ronald Koeman. Agés de 18 ans, Pedri et Ansu Fati représentent l’avenir du FC Barcelone et le président en a bien conscience. Selon la presse espagnole, le club catalan souhaiterait prolonger le contrat des deux éléments. Par ailleurs, Laporta aurait aussi l’ambition de trouver un accord avec Ousmane Dembélé, lié contractuellement à la formation blaugrana jusqu’à la fin de la saison. Les dirigeants du club auraient essayé de prendre contact avec les proches du joueur durant l’été pour évoquer son avenir, mais ces derniers sont restés étrangement silencieux. Laporta soupçonnait alors son joueur de vouloir quitter la Catalogne pour rejoindre une autre formation européenne. Mais depuis, la situation semble s’être arrangée et le dialogue a repris entre les deux parties.

Laporta s'active pour prolonger Dembélé

Comme indiqué par l a COPE , Joan Laprota, Rafa Yuste et Mateu Alemany auraient diné, lundi soir, avec Ousmane Dembélé et son agent. Lors de cette rencontre, le président du FC Barcelone aurait annoncé à son joueur qu’il comptait sur lui et qu’il souhaitait prolonger son contrat selon les informations de Toni Juanmarti, journaliste pour Sport. La réponse de l’international français n’a pas été révélée, mais les responsables ne cacheraient pas leur optimisme en interne. Les dirigeants auraient le sentiment que Dembélé souhaite poursuivre sa carrière au FC Barcelone, même si ses performances restent irrégulières en raison de nombreuses blessures. Interrogé sur son avenir en avril dernier, le champion du monde 2018 n’avait d’ailleurs pas caché son envie de rester en Liga. « Je suis content ici à Barcelone, je me sens bien. Franchement, on verra ce qu’il va se passer. Il y a un nouveau président, que j’ai vu, que je ne connais pas trop, mais qui est dans l’histoire du Barça, qui est proche des joueurs, qui aime bien parler aux joueurs, je l’ai vu deux trois fois. On verra bien ce qui va se passer » avait-il confié lors d’un entretien accordé à Bein SPORTS.

Manchester United garde un œil sur Dembélé