Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie forte sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 23 septembre 2021 à 7h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a tenté de faire plier le PSG pour Kylian Mbappé, sans succès. Interrogé sur ce feuilleton, Samuel Eto'o a pris position.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour pouvoir signer au Real Madrid plus facilement. Conscient de la situation, Florentino Pérez aurait frappé plusieurs fois lors du dernier mercato estival : d'abord avec une offre de près de 160M€, puis avec une offensive à hauteur de 180M€. Toutefois, le PSG a tenu bon et n'a accepté aucune proposition du président du Real Madrid. Alors que Kylian Mbappé est toujours à Paris, mais qu'il pourrait partir librement et gratuitement le 1er juillet, Samuel Eto'o a lâché ses vérités sur ce feuilleton.

«Je suis heureux qu'il soit toujours au PSG»