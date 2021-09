Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fait une annonce fracassante en interne !

Publié le 22 septembre 2021 à 16h45 par T.M.

Alors que le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé est encore très loin d’être terminé, le joueur du PSG aurait visiblement lâché un indice très important en coulisse.

Au terme de nombreux rebondissements, Kylian Mbappé a fini par rester au PSG. Cet été, le Real Madrid a pourtant fait de grosses offensives, mais le club de la capitale n’a jamais cédé. Pour autant, cela n’est pas terminé puisque le Français est entré dans sa dernière année de contrat et s’il ne prolonge pas, il partira libre à la fin de la saison. Une aubaine forcément pour le Real Madrid, mais Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi vont tout faire pour empêcher cela. Pas sûr toutefois que cela fonctionne à en croire ce qu’aurait pu dire Kylian Mbappé en privé.

« Le rêve de Mbappé est de jouer au Real Madrid »