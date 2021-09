Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dessous de cette belle opération de Longoria cet été !

Publié le 22 septembre 2021 à 16h10 par Th.B.

Recruté cet été pour les quatre prochaines saisons, Luan Peres répond aux exigences de Jorge Sampaoli qui ne cesse de le titulariser dans une défense à trois à l’OM. Et le Brésilien aurait été le meilleur candidat aux yeux du président Pablo Longoria.

Luan Peres a entamé sa deuxième expérience en Europe après un échec au Club Bruges entre 2018 et 2021 à l’OM. En effet, cet été, le polyvalent défenseur central de 27 ans capable d’évoluer au poste de latéral gauche a définitivement quitté Santos et le championnat brésilien pour la chaleur du Vélodrome où il s’est déjà imposé comme un membre indéboulonnable de la défense à trois centraux de Jorge Sampaoli. Souhait de l’entraîneur de l’OM, Peres ne décevrait pas, bien au contraire, et donnerait raison au choix du président Pablo Longoria.

Longoria aurait décidé qu’il ne trouverait pas mieux que Peres !