Mercato - OM : Hwang Ui-jo affiche une préférence claire pour son avenir !

Publié le 22 septembre 2021 à 11h10 par A.M.

Bien qu'il soit dans le viseur de l'OM, Hwang Ui-jo aurait d'autres ambitions pour son avenir. L'attaquant des Girondins de Bordeaux rêve de Premier League.

Après un été très chargé, Pablo Longoria travaille déjà pour le mercato d'hiver. Il faut dire que le président de l'OM n'a pas totalement fini son mercato estival. En effet, l'absence d'un attaquant parmi les recrues fait un peu tâche dans le bilan final du mercato, bien que globalement très réussi. Et pour cause, 12 nouveaux joueurs sont arrivés, mais Jorge Sampaoli doit se montrer inventif pour le poste d'avant-centre. Dario Benedetto étant parti, et Arkadiusz Milik toujours blessé, Bamba Dieng évolue parfois en pointe de l'attaque de l'OM ou alors Dimitri Payet ou Amine Harit évolue en position de faux-neuf.

Hwang Ui-jo rêve de la Premier League