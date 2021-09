Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort de Valère Germain sur l’OM !

Publié le 22 septembre 2021 à 7h45 par La rédaction

Laissé libre par l'OM, Valère Germain a depuis rebondi du côté de Montpellier. Néanmoins, l'attaquant de 31 ans n'oublie pas ses années passées sur la Canebière.

Valère Germain a commencé sa carrière à Monaco, où il a remporté un titre en Ligue 2 ( 2012) et en Ligue 1 (2017). Après avoir fait 6 saisons sur le Rocher et une en prêt à l'OGC Nice, l'attaquant français a rejoint l'OM, où il a été en finale de l'Europa League contre l'Atletico de Madrid. Quatre saisons après, Valère Germain quitte l'OM en fin de contrat. Ces derniers mois, il n'était clairement plus dans les plans de Jorge Sampaoli, qui ne l'utilisait que très rarement. Libre, Germain a donc quitté la Canebière, mais il est resté dans le Sud de la France puisqu'il s'est engagé avec Montpellier. Un nouveau chapitre débute donc pour le nouveau joueur d'Olivier Dall'Oglio, qui garde néanmoins en mémoire son passage à l'OM.

« Je ne regrette rien »