Mercato - Barcelone : Après Xavi, un autre grand nom veut revenir !

Publié le 22 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Ancien compère de Xavi Hernandez au sein du milieu de terrain du FC Barcelone, Andrés Iniesta aimerait comme son compatriote retrouver le Barça.

En 2018, soit trois ans après le départ de Xavi Hernandez pour Al-Sadd, Andrés Iniesta tournait lui aussi la page FC Barcelone en rejoignant le Vissel Kobe. Le Barça perdait alors une autre partie importante de son milieu à trois si admiré auquel il ne reste plus qu’à ce jour Sergio Busquets. À l’instar de Xavi qui est actuellement aux rênes de l’effectif d’Al-Sadd, Andrés Iniesta se verrait bien entraîner à l’avenir et revenir au FC Barcelone comme l’emblématique numéro 8 du Barça l’a fait savoir.

« Ce que je peux vous dire, c'est que j'aimerais revenir au Barça"