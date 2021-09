Foot - Mercato

Mercato : Montpellier s'enflamme déjà pour l'arrivée de Germain !

Publié le 3 septembre 2021 à 21h50 par La rédaction

Recruté pour faire oublier les départs conjugués d'Andy Delort et de Gaetan Laborde à Montpellier, Valère Germain semble petit à petit assimiler le projet de jeu du MHSC.