Mercato - OM : Ces énormes révélations sur la bombe lâchée sur la vente OM !

Publié le 22 septembre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Alors qu'en février dernier, plusieurs informations sont sorties concernant l'imminence de la vente de l'OM, pour le moment, rien ne semble acté. Matthias Manteghetti, ancien journaliste de Canal+, qui avait notamment annoncé que tout était fait, revient sur ses infos et en dit plus sur les coulisses des tractations.

Début février, la bombe est lâchée. Sur sa chaîne YouTube , Thibaud Vézirian annonce que la vente de l'OM est bouclée : « Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens . » Frank McCourt aurait accepté de vendre le club phocéen à la holding d'Al-Walid bin Talal. Forcément, cette information est rapidement reprise, et trouve écho du côté de Canal+ où le journaliste Matthias Manteghetti confirme que « les planètes s’alignent. Les chiffres, les sources, les intermédiaires... » Dans la foulée, il a apporte de plus amples informations en annonçant notamment que le montant de l’opération avoisinerait les 480M€ et qu’Emmanuel Macron avait participé aux discussions afin que celles-ci aboutissent. Face à l'ampleur de la situation, Matthias Manteghetti se fait très discret et ne donnera plus d'informations à ce sujet. Un silence qu'il explique au micro de Football Club de Marseille . « Mes informations sont recoupées et ça s’accélère avec notamment la vidéo de Thibaud. On me dit qu’il faut en parler à 17h et en parler le soir-même. Et là, on nous freine un peu. Pas en nous disant que c’est faux mais on me dit qu’il ne faut plus en parler alors que l’on avait annoncé que je serai dans le Late Football Club. Moi on me dit de ne plus en parler et c’est pour ça que je ne l’ai pas fait jusqu’à aujourd’hui », lance l'ancien journaliste de Canal+ qui va tout de même en dire plus sur les secrets de ce dossier.

La vente de l'OM fait toujours parler