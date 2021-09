Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si Longoria tenait déjà sa première recrue estivale ?

Publié le 23 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Prêté par Arsenal avec une option d’achat fixée à 11M€, Matteo Guendouzi serait épanoui à l’OM. Un transfert définitif ne serait donc pas à écarter.

Depuis son arrivée à Arsenal en 2018, la carrière de Matteo Guendouzi peut être décrite comme des montagnes russes. Après des débuts canons avec les Gunners en août 2018, moment où il avait été nommé joueur du mois, Matteo Guendouzi a vu son temps de jeu et surtout son importance diminué au fil des mois et particulièrement après le licenciement d’Unai Emery. N’entrant plus dans les plans de Mikel Arteta, il a été prêté au Hertha Berlin la saison passée et à l’OM pour l’intégralité de l’exercice en cours. Dans le prêt convenu entre Arsenal et l’Olympique de Marseille, une option d’achat à 11M€ a été incluse.

Guendouzi totalement intégré et heureux à l’OM