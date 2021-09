Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça part dans tous les sens pour ce joli coup estival !

Publié le 23 septembre 2021 à 12h30 par Th.B.

Alors que le PSG songerait à faire venir Antonio Rüdiger à la fin de son contrat l’été prochain, le Real Madrid ferait figure de plus grosse menace pour le club parisien que le Bayern Munich bien que les Bavarois aient ouvert les discussions avec le représentant du joueur de Chelsea. Explications.

Antonio Rüdiger (28 ans) pourrait bien être l’une des attractions estivales de 2022. En effet, après avoir repris du poil de la bête de l’importance au sein de la défense centrale de Chelsea depuis la nomination de Thomas Tuchel au poste d’entraîneur en janvier dernier, l’international allemand pourrait devoir prendre l’une des plus grandes décisions de sa carrière prochainement. En effet, alors qu’il soufflera sa 29ème bougie le 3 mars, Rüdiger devrait signer le dernier gros contrat de sa carrière puisque son engagement chez les Blues arrivera à expiration au mois de juin. Un dilemme se présente à l’international allemand. Rester à Chelsea qui refuserait pour le moment de lui offrir un salaire doublé et avoisinant les 200 000€ par semaine d’après ESPN notamment, ou aller voir ailleurs bien que sa priorité soit de rester à Chelsea comme Goal l’a rapporté ce jeudi ? Le PSG serait sur les rangs, décidé à mettre la main sur un nouvel agent libre après en avoir recruté pas moins de quatre cet été. Néanmoins, une bataille royale serait au programme.

Le Bayern Munich s’intéresse à Rüdiger, mais…

Passé par le VfB Stuttgart où il a d’ailleurs en partie été formé, Antonio Rüdiger pourrait voir l’occasion d’évoluer chez un poids lourd du football allemand, à savoir le Bayern Munich. Journaliste de Sport BILD, Christian Falk a confié mercredi que le demi-frère et agent d’Antonio Rüdiger, Sahr Senesie se serait entretenu avec les dirigeants du Bayern Munich qui formuleraient un intérêt pour le joueur de Chelsea. Une information confirmée par Ekrem Konur ce jeudi qui a d’ailleurs fait savoir que le clan Rüdiger aurait fait part des demandes salariales et contractuelles de l’international allemand au Bayern Munich. Cependant, l’intérêt du Bayern Munich ne serait pas spécialement très prononcé.

…Rüdiger ne serait qu’une alternative en cas de départ de Süle !