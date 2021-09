Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel va rater un attaquant... à cause de la vente du club !

Publié le 23 septembre 2021 à 11h15 par A.M.

Alors que l'ASSE s'était placée sur M'Baye Niang, l'attaquant sénégalais va finalement rejoindre les Girondins de Bordeaux. Et pour cause, sans la vente du club, les Verts étaient bloqués.

Malgré l'arrivée d'Ignacio Ramirez dans les dernières heures du mercato, l'AS Saint-Etienne était toujours en quête de renforts offensifs. Dans cette optique, l'ASSE aurait relancé la piste menant à M'Baye Niang. L'attaquant sénégalais n'entre plus dans les plans de Bruno Genesio au Stade Rennais et son arrivée pouvait permettre à Claude Puel de densifier son secteur offensif. Mais comme l'année dernière, l'ASSE va connaître un échec dans ce dossier.

Niang va s'engager avec Bordeaux