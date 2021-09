Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une légende du Barça interpelle Joan Laporta !

Publié le 23 septembre 2021 à 16h00 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ronald Koeman pourrait être licencié et remplacé par un ancien joueur du FC Barcelone. Ayant passé ses diplômes d’entraîneur, Samuel Eto’o pense à s’asseoir sur un banc.

Le FC Barcelone, sous l’impulsion de son président Joan Laporta, serait en quête d’un nouvel entraîneur afin de prendre la succession de Ronald Koeman. D’après Goal España , le Barça pourrait profiter de la trêve internationale du mois d’octobre pour officialiser le licenciement du Néerlandais alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain. Pour le remplacer, Laporta songerait à Roberto Martinez, mais aussi à des anciens joueurs du FC Barcelone à l’instar de Xavi Hernandez ou encore Thierry Henry. Samuel Eto’o a lui aussi passé ses diplômes d’entraîneur et ne fermerait pas la porte à cette option.

« Je ne ferme pas la porte à l’entraînement »