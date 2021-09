Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta est passé à l’action pour la succession de Koeman !

Publié le 23 septembre 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que Ronald Koeman voit son avenir s’écrire en pointillés sur le banc du FC Barcelone, Joan Laporta s’activerait d’ores et déjà dans l’optique de le remplacer en étudiant des pistes.

Rien n’indique que Ronald Koeman restera encore longtemps sur le banc du FC Barcelone. En effet, l’entraîneur néerlandais arrivé il y a un peu plus d’un an en Catalogne cristallise les critiques ces derniers jours, tout particulièrement depuis la lourde défaite 3-0 du Barça face au Bayern Munich la semaine dernière au Camp Nou en Ligue des champions. Plus que le score, c’était l’attitude apathique de l’équipe catalane qui a été pointée du doigt. Et tandis que les relations entre Joan Laporta et Ronald Koeman seraient au plus mal à la suite de déclarations de l’ancien sélectionneur du Pays-Bas qui seraient mal passées et du visage peu convainquant de l’équipe, le board du Barça se pose maintenant la question du remplacement de celui qui ne semble pas réussir à tirer le meilleur de ses hommes.

Roberto Martinez semble se détacher