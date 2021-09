Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pirlo, Conte... Ces nouvelles révélations sur la succession de Koeman !

Publié le 23 septembre 2021 à 21h30 par D.M.

Annoncé dans le viseur de Joan Laporta pour remplacer Ronald Koeman sur le banc, Andrea Pirlo n'aurait reçu aucun appel de la part du FC Barcelone. Par ailleurs, la piste Antonio Conte se refroidit.

Roberto Martinez, Antonio Conte, Thierry Henry, Erik Ten Hag, Andrea Pirlo, Joachim Low… Ces dernières heures, de nombreux noms ont été annoncés dans le viseur du FC Barcelone. En effet, Joan Laporta envisagerait de se séparer de Ronald Koeman prochainement selon la presse espagnole, même si le président a précisé que son avenir ne dépend pas du résultat de ce soir : « L'avenir de Koeman dépend du résultat de ce soir ? non, non. Nous sommes avec l'entraîneur, il est l'entraîneur de l'équipe première du Barça et ce que nous voulons, c'est que les choses se passent bien pour lui ».

Aucun contact entre Pirlo et le Barça