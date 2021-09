Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme chance pour Longoria avec cette sensation de Serie A ?

Publié le 23 septembre 2021 à 23h15 par La rédaction

Pablo Longoria serait tombé sous le charme de Giacomo Raspadori, attaquant de Sassuolo qu’il souhaiterait attirer à l’Olympique de Marseille.

Ancien recruteur et directeur sportif, Pablo Longoria est connu pour être très actif sur le marché. Rien que cet été par exemple, le président de l’Olympique de Marseille a bouclé plus d’une dizaine de recrues ! Cela pourrait continuer, puisque Longoria lorgnerait sur plusieurs joueurs de Serie A, un championnat qu’il connait comme sa poche. L’homme fort de l’OM suivrait notamment Giacomo Raspadori, qui a participé à l’Euro avec l’Italie et est en train de s’affirmer à Sassuolo... mais il ne serait pas seul.

L’Inter hésite entre Raspadori et Boga