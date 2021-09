Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les mots de Laporta sur Koeman décryptés

Publié le 23 septembre 2021 à 22h50 par La rédaction

Joan Laporta s’est exprimé au sujet de l’avenir de Ronald Koeman quelques heures avant le match contre Cadix. Décryptage.

A quelques heures du match contre Cadix, le président du FC Barcelone Joan Laporta s’est exprimé sur la situation de son entraîneur Ronald Koeman, dont l’avenir est annoncé en suspens par les médias catalans : « L'avenir de Koeman dépend du résultat de ce soir ? non, non. Nous sommes avec l'entraîneur, il est l'entraîneur de l'équipe première du Barça et ce que nous voulons, c'est que les choses se passent bien pour lui. Les entraîneurs, et pas seulement Koeman, sont très conditionnés par les résultats et, dans le cas du FC Barcelone, par le jeu également. Mais Koeman est notre entraîneur et nous sommes avec lui aujourd'hui ».

Laporta gagne du temps…

Comment décrypter les mots présidentiels ? Sans confirmer le couperet de la rencontre pour l’avenir de son entraîneur, ni affirmer à l’inverse qu’il était hors de question qu’il parte, Joan Laporta a livré une réponse visant à gagner du temps. Du temps pour voir si Koeman est en situation de redresser la barre sportivement. Du temps surtout pour travailler à la question de son successeur, chose éminemment complexe compte tenu de la situation financière extrêmement tendue du Barça aujourd’hui…