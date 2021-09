Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a tranché pour le retour de Xavi !

Publié le 23 septembre 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que le nom de Xavi est de nouveau associé au FC Barcelone pour prendre la succession de Ronald Koeman, Joan Laporta n’aurait, pour l’instant, toujours pas enclenché la machine pour le faire revenir.

Le temps de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone semble compté. En effet, il est annoncé en Espagne que l’entraineur néerlandais est sur la sellette dans la mesure où ses relations avec Joan Laporta seraient quasi rompues après plusieurs passes d’armes médiatiques. Plus encore, les résultats ne plaident pas en la faveur de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas dans la mesure où son équipe est critiquée en raison de son visage parfois apathique, comme ce fut notamment le cas face au Bayern Munich en Ligue des champions la semaine passée (défaite 3-0 au Camp Nou). Ainsi, la direction du FC Barcelone se serait d’ores et déjà lancée en quête d’un nouvel entraîneur pour prendre la suite de Ronald Koeman. Dans cette optique, le nom de Roberto Martinez est avancé avec insistance, mais aussi celui de Xavi.

Joan Laporta estime que Xavi n’est pas prêt