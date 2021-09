Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta y voit plus clair pour la succession de Koeman !

Publié le 24 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que les noms se sont succédés pour l’après-Ronald Koeman, il serait fort possible que ce soit Roberto Martinez qui reprenne le flambeau du technicien néerlandais sur le banc du FC Barcelone.

Alors que l’avenir de Ronald Koeman se jouerait ces prochains jours d’après Goal España, son successeur pouvant être nommé dans le cadre de la trêve internationale d’octobre dans la foulée de son licenciement, Joan Laporta scruterait le marché. Le président du FC Barcelone aurait coché les noms d’Erik Ten Hag, d’Antonio Conte ou encore d’Arsène Wenger. Néanmoins, selon Fabrizio Romano qui a fait passer les informations suivantes lors d’un live sur Twitch , il ne faudrait pas s’attendre à une arrivée de Ten Hag qui refuserait de quitter l’Ajax Amsterdam en plein milieu de la saison. Même son de cloche pour Conte qui ne voudrait pas prendre les rênes d’un effectif à ce stade de la saison. En poste à la FIFA, Wenger ne serait pas non plus un nom qui circulerait selon Romano.

Koeman remplacé par… Martinez ?