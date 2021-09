Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman répond à Laporta !

Publié le 24 septembre 2021 à 9h00 par A.M.

Après la nouvelle contre-performance du FC Barcelone, sur la pelouse de Cadix (0-0), Ronald Koeman a évoqué sa situation et sa discussion avec son président Joan Laporta.

La situation du FC Barcelone continue de s'aggraver. Tenu en échec contre Cadix (0-0), le club blaugrana est toujours plus en difficulté ce qui complique la tâche de Ronald Koeman. Avant la rencontre, Joan Laporta assurait pourtant que l'avenir du technicien néerlandais ne dépendait pas du résultat de ce match. « Nous sommes avec l'entraîneur, il est l'entraîneur de l'équipe première du Barça et ce que nous voulons, c'est que les choses se passent bien pour lui. Les entraîneurs, et pas seulement Koeman, sont très conditionnés par les résultats et, dans le cas du FC Barcelone, par le jeu également. Mais Koeman est notre entraîneur et nous sommes avec lui aujourd'hui », confiait le président du Barça.

Koeman n'a pas encore parlé avec Laporta