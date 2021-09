Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste XXL de Leonardo sort du silence sur son avenir !

Publié le 24 septembre 2021 à 19h45 par D.M.

Courtisé par le PSG et le Bayern Munich, Antonio Rüdiger s'est prononcé sur son avenir à Chelsea. Le défenseur allemand voit son contrat expirer à la fin de la saison.

Malgré l’arrivée de Sergio Ramos cet été, le PSG voudrait recruter un nouveau défenseur central gratuitement en 2022. Selon plusieurs médias, le club parisien observerait la situation d’Antonio Rüdiger, sous contrat jusqu’en 2022 avec Chelsea. A en croire la presse allemande, le Bayern Munich se serait aussi positionné et se serait entretenu avec l’agent et frère du joueur. Alors que les rumeurs sont nombreuses au sujet de son avenir, Rüdiger est sorti du silence.

« Ce sera la décision la plus importante de ma carrière professionnelle »