Mercato - PSG : Une grosse opération prend forme pour l'été prochain !

Publié le 24 septembre 2021 à 1h45 par B.C.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Antonio Rüdiger figure sur les tablettes de quelques grosses écuries européennes, à l’instar du PSG. Chelsea tente actuellement de convaincre le défenseur de prolonger son bail, mais les Blues sont encore loin du but.

À peine le mercato estival achevé, le PSG se penche déjà sur le prochain marché estival des transferts. D’après la presse britannique, Leonardo suivrait en effet attentivement la situation d’Antonio Rüdiger à Chelsea. L’international allemand est l’un des éléments essentiels de Thomas Tuchel chez les Blues , incitant l’ancien coach du PSG à vouloir le conserver. Cependant, les Blues sont en difficulté dans ce dossier, puisque les discussions traînent en longueur pour la prolongation du défenseur, actuellement dans sa dernière année de contrat. Et pour cause, Rüdiger attendrait une hausse importante de son salaire.

Le départ de Rüdiger en 2022 se précise