Mercato - PSG : Thomas Tuchel veut jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 23 septembre 2021 à 19h15 par B.C.

Alors que le PSG est intéressé par Antonio Rüdiger, libre à l’issue de la saison, Thomas Tuchel a fait de la prolongation du défenseur allemand sa grande priorité du moment.

Lors du dernier mercato, le PSG a fait fort en s’attachant les services de plusieurs joueurs majeurs sans débourser d’indemnité de transfert. Gianluigi Donnarumma (Milan AC), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Lionel Messi (FC Barcelone) sont donc arrivés libres dans la capitale, et Leonardo souhaiterait répéter cette opération l’année prochaine. D’après la presse anglaise, le PSG est notamment attentif à la situation d’Antonio Rüdiger, engagé avec Chelsea jusqu’en juin 2022. L’international allemand est un élément essentiel de Thomas Tuchel depuis l’arrivée de ce dernier à Londres, incitant l’ancien coach du PSG à faire le maximum pour le conserver.

Tuchel veut tout faire pour conserver Rüdiger