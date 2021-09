Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo avec ce protégé de Tuchel !

Publié le 23 septembre 2021 à 12h45 par Th.B.

Alors que le contrat d’Antonio Rüdiger arrivera à expiration en juin prochain, Chelsea peinerait à respecter les demandes salariales du clan Rüdiger. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver d’une arrivée libre de l’international allemand l’été prochain.

Le PSG travaillerait en coulisse afin de boucler de nouveaux jolis coups dans le cadre du prochain mercato estival à l’instar de la dernière fenêtre des transferts. Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo viserait de nouveau pour l’été prochain des joueurs qui bénéficieront du statut d’agent libre. Cela pourrait être en effet le cas de Paul Pogba ou encore d’Antonio Rüdiger, deux joueurs que le PSG surveilleraient avec attention. Et il se pourrait bien que dans le cas de Rüdiger, Leonardo ait une belle carte à jouer.

Chelsea rame pour la prolongation de Rüdiger !