Mercato - PSG : Un très joli coup à 0€ se précise pour Leonardo !

Publié le 23 septembre 2021 à 21h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Antonio Rüdiger tarde à trouver un accord avec Chelsea pour sa prolongation. Le PSG reste donc attentif à sa situation et figurerait en bonne position pour l’accueillir l’été prochain.

L’été prochain, le PSG pourrait de nouveau miser sur des joueurs libres de tout contrat, et l’une des pistes de Leonardo est déjà identifiée. Lié à Chelsea jusqu’en juin 2022, Antonio Rüdiger figure sur la short-list du PSG à en croire la presse anglaise, même si les Blues cherchent encore un moyen de convaincre l’Allemand de prolonger son bail. Cependant, l’écart serait trop important entre la proposition de Chelsea et les exigences de Rüdiger, de quoi susciter l’attention de plusieurs cadors européens.

Le PSG et le Bayern sont les principaux prétendants