Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tracé son plan de vol pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 septembre 2021 à 22h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourra négocier librement avec le club de son choix à partir du 1er janvier prochain.

On rentre dans la dernière ligne droite. Son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain, mais Kylian Mbappé pourra déjà décider de son avenir dans 100 jours ! A partir du 1er janvier 2022, la star du PSG pourra en effet négocier son futur contrat en toute légalité... et le Real Madrid se tient prêt. A en croire les différentes indiscrétions des médias espagnols, les Madrilènes seraient persuadés que Mbappé ne prolongera pas avec le PSG, en dépit d’une énième offre que nous vous avons révélé sur le10sport.com.

Le Real Madrid lance l’opération Mbappé