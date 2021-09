Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce d’un concurrent de Leonardo pour ce joueur de Tuchel !

Publié le 23 septembre 2021 à 18h15 par Th.B.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG pourrait devoir se frotter au Bayern Munich pour le dossier Antonio Rüdiger d’après la presse allemande. Cependant, l’entraîneur du club bavarois refuse d’ajouter de l’huile sur le feu pour le moment.

Le PSG serait sur les rangs dans la course à la signature d’Antonio Rüdiger comme The Evening Standard et Goal l’ont rappelé ces dernières heures. Malgré le recrutement de Sergio Ramos cet été, Leonardo garderait un oeil sur l’évolution du défenseur central de Chelsea dont le contrat ne court que jusqu’en juin 2022. D’ailleurs, toujours d’après Goal , les dirigeants des Blues peineraient à se rapprocher des demandes salariales de Rüdiger pour l’inciter à apposer sa signature sur une prolongation de contrat. De quoi permettre au Bayern Munich d’imposer une concurrence au PSG alors que les décideurs du club bavarois se seraient entretenus avec l’agent de l’international allemand d’après Sport BILD.

Nagelsmann, «pas fan» de parler des rumeurs mercato