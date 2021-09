Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone, Real… Que doit faire Paul Pogba pour son avenir ?

Publié le 24 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Bien que Paul Pogba soit toujours à Manchester United, son avenir reste encore très incertain. Que doit alors faire le Français pour la suite de sa carrière ?

A chaque mercato, l’avenir de Paul Pogba est un véritable feuilleton. Cela a encore été le cas cet été. En effet, à un du terme de son contrat, le Français était annoncé sur le départ de Manchester United, notamment après les déclarations fracassantes de son agent, Mino Raiola. Annoncé surtout dans le viseur du PSG, Pogba n’a toutefois finalement pas quitté les Red Devils. Pour mieux repartir libre dans un an une fois que son contrat aura expiré ? Pas sûr…

Un départ... ou une prolongation ?

Dans sa dernière année de contrat, Paul Pogba pourra donc partir libre à la fin de la saison. De quoi forcément intéresser de nombreux cadors européens. Selon les différents échos, le PSG serait toujours dans le coup pour le milieu de terrain de Manchester United, mais la concurrence s’annonce rude, notamment en Espagne, puisque le Real Madrid et le FC Barcelone auraient également Pogba à l’oeil. Mais dans ce dossier, les Red Devils ne baisseraient pas les bras. La priorité est de prolonger le champion du monde et si cela semble impossible il y a quelques mois, cela ne serait désormais plus à exclure. En effet, séduit par le recrutement estival de Manchester United avec les arrivées de Cristiano Ronaldo, Varane et Sancho, Paul Pogba pourrait se laisser tenter par un nouveau contrat dans le nord de l’Angleterre.



Alors, que doit faire Pogba pour son avenir ?