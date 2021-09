Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prêt à sortir l’artillerie lourde pour Mbappé ?

Publié le 24 septembre 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 24 septembre 2021 à 17h35

Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola pourrait bien voir Kylian Mbappé débarquer chez les Skyblues puisque les dirigeants du club mancunien seraient prêts à tenter leur chance pour un transfert cet hiver ou une arrivée libre de tout contrat de l’attaquant du PSG l’été prochain.

Contrairement à ce qu’il avait fait savoir en août dernier lorsqu’il laissait la porte ouverte à un transfert de Kylian Mbappé, Leonardo a confié à Canal+ la semaine dernière qu’il n’imaginait tout simplement pas l’avenir du PSG sans Mbappé. « L’objectif de le prolonger ? On n’a jamais changé notre objectif. Le rapport de Kylian avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ne voit le futur sans lui. Que faire s’il part ? On n’a pas pensé encore sans lui. Moi je ne le vois pas partir à la fin de la saison. On ne l’imagine pas, parce que Kylian représente beaucoup de choses, pas seulement parce qu’il est Français et qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde ». Pourtant, et ce bien que le10sport.com vous ait révélé le 27 août dernier que le PSG était prêt à tenter le tout pour le tout en lui offrant un contrat en or qui ferait de lui le deuxième joueur le mieux payé du club, rien ne laisserait entendre à ce jour que Mbappé pourrait prolonger son contrat. D’ailleurs, d’après The Transfer Window Podcast, la décision de Kylian Mbappé serait déjà prise.

Le Real Madrid toujours dans la tête de Mbappé avec la tentation Premier League…

Ce vendredi, The Transfer Window Podcast a publié un nouvel épisode dans lequel il a notamment été question de l’avenir de Kylian Mbappé qui ne devrait pas s'écrire au PSG. D’après les informations récoltées par le journaliste Ian McGarry, le Real Madrid serait bel et bien le souhait numéro un de Kylian Mbappé, mais pas l’unique. En effet, Mbappé aurait grandi en admirant les performances de Liverpool, club dont il respecterait particulièrement l’histoire. De ce fait, le champion du monde tricolore serait séduit par un challenge en Premier League. Chose qui n’aurait pas échappé à Manchester City qui serait prêt à le recruter à n’importe quel prix. D’ailleurs, les Skyblues ne voudraient prendre aucun risque dans le dossier Mbappé.

Manchester City prêt à proposer un transfert sec cet hiver ou un contrat en or l’été prochain !