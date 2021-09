Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'énorme sortie de Khazri sur la vente de l'ASSE !

Publié le 24 septembre 2021 à 17h10 par D.M.

Présent en conférence de presse, Wahbi Khazri a été interrogé sur la prochaine vente de l'ASSE. Mais l'international tunisien a préféré botter en touche, préférant mettre l'accent sur les performances sportives.

L’ASSE réalise un début de saison compliqué. Dix-neuvième au classement de Ligue 1, le club stéphanois doit l’emporter face à l’OGC Nice ce samedi. Mais ces derniers jours, ce ne sont pas les résultats en demi-teinte du club stéphanois qui ont fait les gros titres de l’actualité, mais bien la prochaine vente de l’ASSE. Le processus de vente se serait accéléré et le cabinet KPMG aurait sélectionné deux projets : celui mené par Olivier Markarian et celui mené par Norodom Ravichak, prince cambodgien prêt à offrir 100M€ pour racheter la formation.

« Nous le boulot c’est le terrain »