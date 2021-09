Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli interpelle encore Longoria sur le recrutement !

Publié le 24 septembre 2021 à 15h10 par La rédaction

Comme ce fut déjà le cas à plusieurs reprises ces derniers jours, Jorge Sampaoli a mis l'accent sur l'absence de solutions offensives dans l'effectif de l'OM et fait ainsi passer à nouveau le message à Pablo Longoria.

Avec le départ de Dario Benedetto en prêt du côté d'Elche cet été et la blessure d'Arkadiusz Milik qui s'éternise, Jorge Sampaoli doit donc composer avec des solutions limitées au poste d'avant-centre à l'OM. Heureusement pour le technicien argentin, le jeune Bamba Dieng assure pour l'instant l'intérim avec une certaine efficacité, mais en fin de mercato estival, l'entraîneur argentin avait tout fait pour boucler un renfort à ce poste de buteur en ciblant plusieurs profils comme Andy Delort (OGC Nice) ou encore Hwang Ui-Jo (Bordeaux). En vain. Et la pilule ne semble toujours pas digérée...

« On a besoin de ce type de joueurs »