Mercato - OM : Une recrue de Sampaoli se lâche sur les coulisses de son transfert !

Publié le 24 septembre 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Alors que son transfert définitif à l’OM a été réglé en toute fin de mercato après avoir fait couler de l’encre tout l’été, Pol Lirola revient sans détour sur cette période très pénible pour lui avec des négociations interminables.

Prêté avec succès la saison passée par la Fiorentina à l’OM, Pol Lirola s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts du onze de Jorge Sampaoli. Au début de l’été, Pablo Longoria n’était pas en mesure de lever son option d’achat fixée à 12M€, et Lirola a finalement dû attendre les derniers instants du mercato estival pour pouvoir acter son transfert définitif à l’OM. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, le latéral droit espagnol s’est lâché sur les coulisses de son retour au club.

« Plus les jours passaient, plus j’étais nerveux… »