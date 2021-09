Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme retournement de situation pour le retour de Xavi !

Publié le 24 septembre 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il était annoncé que Joan Laporta n’était pas favorable à l’idée de nommer Xavi au poste d’entraîneur dès maintenant, cela serait en train de changer.

Le temps de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone semble être compté. L’entraineur néerlandais est effectivement sous le feu des critiques depuis quelques jours en raison du voyage apathique affiché par son équipe qui a réalisé une nouvelle contre-performance sur la pelouse du Cádiz CF ce jeudi soir (0-0). Qui plus est, les relations entre l’ancien sélectionneur des Pays-Bas et le board du Barça seraient rompues dans la mesure où les deux parties sont entrées dans une guerre médiatique. Dans ce contexte, le FC Barcelone voudrait stopper ce triste spectacle en limogeant Ronald Koeman. Et pour le remplacer, le nom de Xavi a bien évidemment été avancé comme l’une des possibles options.

Joan Laporta n’a plus de blocage pour Xavi !