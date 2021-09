Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Roberto Martinez déjà fixé ?

Publié le 24 septembre 2021 à 11h00 par La rédaction

Pisté par le FC Barcelone en cas de départ de Ronald Koeman, Roberto Martinez devrait finalement rester sur le banc de la sélection belge.

Très rapidement, Ronald Koeman ne pourrait plus être présent sur le banc du FC Barcelone. L’avenir de l’entraineur néerlandais est incertain en raison des résultats très décevants en Liga et de la déroute en Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-3). Sa positon se serait donc fragilisée et Joan Laporta aurait déjà contacté des potentiels remplaçants. Parmi les pistes évoquées, figure Roberto Martinez.

La Fédération Belge pense pouvoir garder Roberto Martinez jusqu’à la Coupe du Monde