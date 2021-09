Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme confidence d'Achraf Hakimi sur son transfert à Paris !

24 septembre 2021

Tout juste arrivé et pleinement intégré au sein de l’effectif parisien, Achraf Hakimi se réjouit d’avoir fait le bon choix en signant au PSG.

Il fait partie du recrutement clinquant du PSG cet été. Achraf Hakimi s’est engagé pour cinq saisons avec le club de la capitale pour un montant de 60M€ + 11M€ de bonus. L’ancien joueur de l’Inter Milan s’est parfaitement intégré puisqu’il a déjà joué les 7 premières journées de championnat pour 3 buts et 2 passes décisives, dont un doublé salvateur mercredi soir à Metz qui a donné la victoire au PSG à la toute fin du temps additionnel.

« Quand j'ai reçu ces deux offres... »