Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce fracassante du clan Asensio sur son avenir !

Publié le 24 septembre 2021 à 12h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ après une saison compliquée, Marco Asensio est toujours un joueur du Real Madrid. Son entraineur Carlo Ancelotti compte bien sur le joueur de 25 ans, selon son agent Horacio Gaggioli.

Alors qu’il avait complètement disparu des radars, Marco Asensio est de retour au premier plan du côté du Real Madrid. En 5 matchs de Liga, le milieu offensif espagnol a été l’auteur de 3 buts. Un triplé face à Majorque ce week-end à l’occasion de la victoire large des Merengues (6-1). Et alors que le joueur de 25 ans était susceptible de quitter la Casa Blanca cet été, son avenir devrait bien s’inscrire dans la capitale madrilène.

« Il y a quatre jours, Carlo lui a dit de rester »