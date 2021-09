Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a offert un gros problème à Pochettino !

Publié le 24 septembre 2021 à 11h15 par A.M.

Depuis le début de saison, Mauricio Pochettino est confronté à la gestion de la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Une situation qu'il aurait préféré éviter.

Cet été, le PSG s'est trouvé une nouvelle spécialité, à savoir le recrutement de joueurs libres. C'est ainsi que Sergio Ramos, Lionel Messi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma ont débarqué sans que le club de la capitale ne débourse la moindre indemnité de transfert. Mais alors que l'arrivée des trois premiers cités a été accueillie avec enthousiasme, celle du portier italien a été largement plus commentée. Et pour cause, le PSG a déjà dans ses rangs Keylor Navas, considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde.

Pochettino aurait préféré éviter la concurrence Navas/Donnarumma