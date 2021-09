Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en danger dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 24 septembre 2021 à 7h45 par La rédaction

En Italie, Sport Mediaset affirme qu’en plus du PSG, le FC Barcelone et Manchester United ont pris position pour récupérer Franck Kessié, en fin de contrat avec le Milan AC. Paris est-il menacé par cette concurrence ? Analyse

Ces dernières heures, le média italien Sport Mediaset a révélé que le PSG allait affronter une sérieuse concurrence dans le dossier Franck Kessié, qui arrive en fin de contrat avec le Milan AC, et qui n’a toujours pas prolongé son bail avec le club rossonero. Selon Sport Mediaset , deux autres clubs ont en effet pris concrètement position pour le recruter, à savoir le FC Barcelone et Manchester United. Le PSG doit-il craindre cette concurrence ?

Barcelone loin derrière…

A priori non. En aucun cas celle du FC Barcelone en tout cas, qui n’aura absolument pas les moyens de s’aligner sur l’offre contractuelle du PSG, sans parler du niveau sportif de l’équipe, aujourd’hui largement en-deca de celui de Paris. Manchester United pourrait éventuellement constituer une menace plus sérieuse, notamment avec la perspective de la Premier League. Pour autant, pour un joueur libre comme Kessié, il apparaît clair que le PSG dispose de la plus grande marge de manœuvre sportive et financière.