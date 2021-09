Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet été, Laporta a voulu dépouiller Manchester City !

Publié le 24 septembre 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, malgré des problèmes financiers, le FC Barcelone a acté certains renforts. Mais Joan Laporta en aurait voulu plus.

Frappé de plein fouet par la crise économique, le FC Barcelone s’est retrouvé dans une position délicate cet été. Le club catalan a dû se serrer la ceinture et forcément, cela n’a pas été simple pour recruter. Joan Laporta a tout de même réaliser certains coups avec les arrivées de Memphis Depay, Eric Garcia ou Sergio Agüero. Une liste qui aurait toutefois être plus longue et c’est encore du côté de Manchester City que le Barça souhaitait piocher pour étoffer l’effectif de Ronald Koeman.

Un recrutement made in City !