Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a tenté un énorme coup avec une star de Guardiola !

Publié le 23 septembre 2021 à 22h00 par A.M.

En quête de renforts offensifs cet été, le FC Barcelone a tenté différentes options, à l'image de celle menant à Ferran Torres. Mais Manchester City a repoussé les avances catalanes.

Cet été, le FC Barcelone a connu un mercato très compliqué. Et pour cause, confronté à d'énormes problèmes financiers, le club blaugrana a été contraint de laisser filer plusieurs joueurs et non des moindres. C'est ainsi que Lionel Messi et Antoine Griezmann ont notamment quitté le Barça. Et bien que Memphis Depay et Sergio Agüero soient arrivés libres, Ronald Koeman dispose d'un secteur offensif peu fourni et miné par les blessures. C'est la raison pour laquelle Joan Laporta a tenté de frapper fort à Manchester City.

Guardiola a recalé le Barça pour Ferran Torres