Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli lâche une terrible annonce à Mandanda...

Publié le 24 septembre 2021 à 14h30 par A.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli s'est prononcé sur la concurrence entre ses gardiens de but. Et s'il a conscience de l'importance de Steve Mandanda dans l'histoire de l'OM, le technicien argentin prévient clairement l'international français.

Cet été, Pablo Longoria a décidé de faire un choix très fort sur le marché des transferts en recrutant un gardien de but afin de concurrencer Steve Mandanda. En effet, alors que le contrat de Yohann Pelé prenait fin, Jorge Sampaoli a rapidement fait savoir à sa direction qu'il ne souhaitait pas simplement une doublure, mais bien un numéro 1 bis. L'objectif est double. Tout d'abord, en mettant sous pression Mandanda, Sampaoli espère maintenir alerte l'international français et le pousser dans ses retranchements alors que jusque-là, il n'avait pas été mis en danger dans les buts de l'OM. L'autre objectif est bien évidemment de préparer sa succession. Et pour cause, Steve Mandanda à 36 ans et ne représente plus l'avenir de l'OM. Enfin, dans sa philosophie de jeu, Jorge Sampaoli a besoin d'un gardien de but qui dispose d'un jeu au pied performant, ce qui n'est pas le point fort de l'ancien Havrais. Pour toutes ses raisons, le club phocéen a obtenu le prêt avec option d'achat de Pau Lopez.

«Il y a un présent et un partenaire devant lui aujourd'hui»