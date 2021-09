Foot - OM

OM - Malaise : Le clan Longoria se défend sur la nouvelle polémique !

Publié le 24 septembre 2021 à 9h10 par La rédaction

Des supporters marseillais en sont venus aux mains avec leurs homologues angevins, à l’issue de la rencontre opposant le SCO à l’OM (0-0). Le club phocéen a voulu se défendre, pointant du doigt la sécurité du stade Raymond-Kopa.

Les incidents se multiplient en ce début de saison de Ligue 1, et notamment autour de l'OM. Après les envahissements de terrain à Nice ou à Lens, c’est à Angers que des affrontements ont eu lieu entre supporters locaux et marseillais. Ces derniers sont parvenus en fin de match à quitter leur parcage pour en venir aux mains avec des supporters du SCO. Si l’OM a de nouveau été pointé du doigt après la polémique de l’Allianz Riviera, un dirigeant marseillais a tenu à défendre son club, rejetant la responsabilité sur le club angevin.

« À Angers, deux bombes agricoles sont balancées dans notre tribune à la fin, on empêche nos stadiers d’être en bas du parcage »