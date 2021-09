Foot - OM

OM - Malaise : Au cœur d'une nouvelle polémique, l'OM pousse un coup de gueule !

Publié le 23 septembre 2021 à 9h10 par A.M.

Déjà impliqué dans les incidents à Nice, l'OM se retrouve confronté à une nouvelle polémique après une bagarre entre ses supporters et ceux d'Angers. Et cela commence à agacer Jacques Cardoze, responsable de la communication de l'OM.

Ce début de saison en Ligue 1 est malheureusement marqué par de nombreux débordements dans les stades comme ce fut le cas à Nice et à Lens récemment. Et mercredi, à l'occasion de la septième journée, de nouveaux incidents ont émaillé certains matches à l'image de la rencontre opposant Angers à l'OM qui s'est conclue sur un match nul (0-0). Et à l'issue de ce match, les supporters marseillais ont voulu en découdre avec ceux du SCO, répondant ainsi aux provocations des Angevins. Après les incidents à Nice, l'OM se retrouve mêler à une nouvelle polémique, et Jacques Cardoze, responsable de la communication du club phocéen, ne cache pas son agacement.

«C'est un schéma classique et stupide»