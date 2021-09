Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Lopez... Daniel Riolo prend position !

Publié le 22 septembre 2021 à 18h15 par D.M.

Daniel Riolo a donné son avis sur la concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez à l'OM et sur le choix que doit prendre Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli fait face à un gros casse-tête. L’entraîneur de l’OM doit trancher et établir une hiérarchie entre Pau Lopez, arrivé cet été à Marseille sous la forme d’un prêt, et Steve Mandanda, visage emblématique du club. Présent en conférence de presse ce mardi, Jorge Sampaoli s’est prononcé sur ce sujet. « Je dois prendre des décisions. C'est une décision inhabituelle, mais elle a permis à Pau (Lopez) de se faire connaître. Mais je suis sûr que Steve va lutter pour retrouver sa place, il a beaucoup d'expérience. Au final, le meilleur sera le numéro 1 » a expliqué l’entraîneur de l’OM.

« Mandanda s’il n’est plus titulaire fera la gueule sur le banc, mais c’est un choix du coach comme un autre »