Foot - OM

OM - Malaise : La grande annonce de Sampaoli sur le retour de Milik !

Publié le 21 septembre 2021 à 19h15 par B.C.

Présent en conférence de presse ce mardi, Jorge Sampaoli s'est prononcé sur le retour très attendu d’Arkadiusz Milik.

Alors qu’il s’est rapidement montré essentiel dans le secteur offensif de l’OM, Arkadiusz Milik tarde à faire son retour avec le club phocéen. L’international polonais n’a plus joué depuis le mois de mai en raison d’une blessure à un genou. S’il a déjà repris le chemin de l’entraînement, Milik est désormais attendu avec impatience par Jorge Sampaoli, d’autant que son retour a déjà été retardé afin de ne prendre aucun risque avec lui. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a confirmé que Milik ne fera pas le déplacement à Angers ce mercredi, mais l’attente devrait rapidement prendre fin.

« Sur le court terme, c'est encore un risque de le faire jouer »