Foot - OM

OM : Sampaoli interpelle Milik avant son grand retour !

Publié le 19 septembre 2021 à 23h10 par A.D.

Alors qu'il dispose d'un groupe bien garni, Jorge Sampaoli a une équipe qui tourne bien ces dernières semaines. Sachant qu'Arkadiusz Milik revient de blessure, le coach de l'OM lui a fait passer un message fort.

Blessé sérieusement, Arkadiusz Milik a manqué le début de saison de l'OM. Toutefois, Jorge Sampaoli pourra très bientôt compter sur son numéro 9. En effet, Arkadiusz Milik pourrait retrouver sa place dès mercredi à Angers, à moins que son entraineur ne décide de le ménager pour la réception de Lens dimanche. Alors qu'il parvient à obtenir de bons résultats sans Arkadiusz Milik et en faisant tourner son effectif, Jorge Sampaoli a tenu à faire passer un message à son buteur polonais.

«Arkadiusz Milik est le bienvenu»