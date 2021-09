Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Lopez... Le choix fort de Sampaoli est validé !

Publié le 19 septembre 2021 à 4h30 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli a décidé de mettre en concurrence Steve Mandanda, Emmanuel Petit valide totalement ce choix.

Cet été, l'Olympique de Marseille n'a pas hésité à recruter un nouveau gardien. Pau Lopez a effectivement été prêté par l'AS Roma, mais il ne débarque pas simplement pour remplacer numériquement Yohann Pelé, doublure de Steve Mandanda jusque-là, mais bien pour concurrencer l'international français. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir puisque le portier espagnol était titulaire lors des deux dernières sorties de l'OM, ce qui déplairait à Steve Mandanda. Mais Emmanuel Petit estime que Jorge Sampaoli a raison.

«Sampaoli ne doit rien aux joueurs»